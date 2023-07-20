Trafikte "Neden yol veriyorsun" dediği genci bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta motosiklet sürücüsüne yol veren Burak İşler'i bıçaklayarak öldüren Kenan K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri biten Kenan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Burak İşler isimli bir genç, trafikte ilerlerken bir motosiklet sürücüsüne yol vermişti. İşler'in kullandığı aracın arkasında ilerleyen Kenan K. isimli bir sürücü ise "Trafik var, neden yol veriyorsun" diyerek duruma tepki göstermişti. İkili arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönerken, Kenan K. isimli şahıs İşler'i bıçaklamıştı. Burak İşler hastanende yapılan tüm mühalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Esenyut Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kenan K. Hürriyet mah Gazi caddesinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten Kenan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.