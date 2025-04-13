Trafikte Motosiklet Kazalarının Yüzde 52,3'ü Motosikletlerden

ANKARA) – İçişlerleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak ile 10 Nisan tarihleri arasında trafik ekiplerince, motosiklet sürücüleriyle ilgili toplam 650 bin 760 adet işlem yapıldığını, şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını, 1 Ocak ile 10 Nisan tarihleri arasında trafik ekiplerince, motosiklet sürücüleriyle ilgili toplam 650 bin 760 adet işlem yapıldığını belirtti.

2024 yılında motosiklet türü araçların karıştığı kazalarda bin 584 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yerlikaya, motosiklet sürücülerine, "Lütfen motosiklet kullanırken trafik kurallarına uyalım ve daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim" uyarılarında bulundu.

Yerlikaya, araç sürücülerine de motosiklet sürücülerinin trafikteki diğer araç sürücüleriyle eşit haklara sahip olduğunu hatırlattı ve motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olunması konusunda şunları kaydetti:

"Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım. Araç kapısını açmadan önce mutlaka yan aynadan gelen motosikletin olup olmadığını kontrol edelim. Motosiklet sürücülerine karşı yakın takip ve rahatsız edici davranışlardan kaçınalım. Yağmur, rüzgar, sis gibi olumsuz hava koşulları ve gece saatleri motosiklet sürücüleri için ciddi riskler oluşturur. Kötü havalarda ve hava kararınca motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli ve anlayışlı olalım."

3 Milyon 652 bin 339 araç denetlendi

Bakan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 3-10 Nisan tarihleri arasında, 3 milyon 652 bin 339 aracın denetlendiğini, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan 31 sürücüye işlem yapıldığını, hız ihlalinde bulunan 166 bin 960, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 697, emniyet kemeri kullanmayan 30 bin 290, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 960 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 971 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 497 bin 591 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.