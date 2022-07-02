Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücünün ehliyetine el konuldu

Başkentte, trafikte şerit değiştirirken aynı istikametteki başka bir araca çarparak bir kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün, ikinci kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince, bazı sosyal medya hesaplarında Sincan Cezaevi istikametindeki bir otomobilin trafiği tehlikeye atarak kazaya neden olduğuna ilişkin görüntülerin yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, 06 YCA 38 plakalı otomobilin makas atarak, aynı şeritte ilerleyen kamyonete çarptığını ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğunu tespit etti.

Kaza sonrasında alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Tunahan Ç'nin ehliyetine, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle el konuldu ve 4 bin 305 lira para cezası uygulandı.