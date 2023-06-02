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Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kamerada

Güncel Haberler

İstanbul TEM Otoyolu ve Bostancı E-5 karayolu üzerinde aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anları sürücünün arkadaşı cep telefonuyla kayda aldı.

Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kamerada

İSTANBUL TEM Otoyolu ve Bostancı E-5 karayolu üzerinde aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anları sürücünün arkadaşı cep telefonuyla kayda aldı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü makas terörüne Bostancı E-5 karayolunda devam etti. Makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi. Sürücünün beraberindeki kişi trafiği tehlikeye attıkları anları ise cep telefonu ile kayda aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

TEM Otoyolu Güncel Haberler

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