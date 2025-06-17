Trafikte Küçük Hata Yoktur! Projesi ile Öğrencilere Trafik Bilinci Kazandırılıyor

İlkokul çağındaki öğrencilere trafik kurallarının öğretilmesinin amaçlandığı "Trafikte Küçük Hata Yoktur!" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu'nda tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

İlkokul öğrencilerine teatral ve dijital oyunlarla trafik bilinci kazandırmanın hedeflendiği proje, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği iş birliğiyle yürütülüyor

Trafikte Ortak Akıl Derneği Başkanı Mustafa Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle küçük yaştaki çocuklarda kalıcı trafik bilinci oluşturmanın amaçlandığını söyledi.

Proje kapsamında her gün iki okulda dijital ve teatral oyunlar sahnelendiğini vurgulayan Ilıcalı, "Bilim insanları, bir konuda duyarlılığın gelişmesi için küçük yaşta alınacak eğitimlere ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Uzun bir zamandır bu projeyi yürütüyoruz ve çocuklardan çok iyi karşılıklar alıyoruz. Oyunun çocuklarımız üzerindeki etkisinin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz." dedi.

"Ailemden 5 kişi, üç trafik kazasında hayatını kaybetti"

Ilıcalı, 44 yılı aşkın süredir trafik meselesiyle ilgilendiğini söyleyerek, "Üniversitede eğitim veriyorum, projeler yaptırıyorum. Bunun haricinde ben mağdur bir ailenin mensubuyum. Ailemden 5 kişi, 3 trafik kazasında hayatını kaybetti ve bu kazalarda yakınlarımın hiçbir hatası yoktu. Dolayısıyla bu noktada ağır bir sorumluluk hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yol yapım alanında önemli çalışmalara imza attığını sözlerine ekleyen Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Son 23 yıl içerisinde 200 milyar dolarlık bir yatırım. Yollar, köprüler, havalimanları yapmışız. Yol standartlarımız çok yükselmiş. Bölünmüş yollarımızı 6 binden 30 bin kilometreye çıkarmışız. Bununla birlikte trafik kazalarının nedenlerine baktığımızda, yüzde 99'unun insan hatası olduğunu görüyoruz. Türkiye'de son 10 yılda yol uzunluklarımız artıyor ama insan hataları azalmıyor."

Mustafa Ilıcalı, trafik kazalarında çok sayıda can kaybı yaşandığına işaret ederek, "Peki ne olacak? Niye bu oranlar hiç değişmiyor? Neden biz bu kadar fazla vatandaşımızı kazalarda kaybediyoruz? İçişleri Bakanlığımızın istatistiğinde, bu kadar güçlü denetim ve yüksek standartlı yollara rağmen, her gün 17'den fazla insanın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bunun en büyük nedeni hız ihlalleri. Benzer şekilde kemer bağlanmıyor, hız ihlali yapılıyor, ani şerit değiştiriliyor, dönüş kurallarına uyulmuyor." şeklinde konuştu.

"Devlet tuzak kurmaz, sizin can güvenliğiniz için çabalar"

Ilıcalı, trafikle ilgili yaşanan sorunların çözümünde iki noktanın önemine değinerek, "Bunlardan birincisi, küçük yaşta kalıcı bilinç oluşturmak, ikincisi ise cezaları caydırıcı hale getirmek. Şu anda bizim yaptığımız proje, küçük yaşta çocuklara kalıcı bilinç oluşturma anlamını taşıyor. Bundan dolayı da projemizi bütün Türkiye'ye yaymayı amaçlıyoruz." dedi.

Çözüm için "Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." ifadelerini kullanan Ilıcalı, şunları aktardı:

"Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi lazım. Bunun haricinde de caydırıcı cezalar olması gerekiyor ki İçişleri Bakanlığımızın bu konuda çok önemli çalışmaları var. Burada kurallara harfiyen uyulması gerekiyor. Sayın İçişleri Bakanımız bayramda, 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bunların nedenlerini incelediğimizde görüyoruz ki hepsi sürücü hatası. Dolayısıyla biz eğer kurallara harfiyen uyarsak bu kazalar olmaz."

Mustafa Ilıcalı, trafik kazalarının önlenmesinde kurallara uymanın önemine dikkati çekerek, "Devlet hız kontrolü yapıyor. Bazıları diyor ki 'Devlet tuzak kuruyor!' Devlet tuzak kurmaz, sizin can güvenliğiniz için çabalar. 2053 yılı hedefimiz sıfır can kaybı ve bunun için çalışıyor, tedbirler alıyoruz. Denetimler İçişleri Bakanlığımız, emniyet ve jandarma marifetiyle yapılıyor, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Sorunun çözümünde cezaların caydırıcı hale gelmesinin gerekliliğine vurgu yapan Ilıcalı, "Ben bunun büyük etkisinin olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra çocuklarımıza küçük yaşta kalıcı bilinç kazandırmak çok önemli. Türkiye'de bu konuda önemli bir mesafe alınacağını ileride göreceğiz." diye konuştu.