Trafikte Korna Çaldığı İçin Servis Şoförünü Bıçakla Tehdit Eden Sürücü Gözaltına Alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte korna çaldığı için servis şoförünü bıçakla tehdit eden otomobil sürücüsü Süleyman B. gözaltına alındı. Olay, Pınar Caddesi'nde yaşandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte korna çaldığı için servis şoförünü bıçakla tehdit eden otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Pınar Caddesi'nde, 35 S 00976 plakalı servis aracının ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Süleyman B. (30) idaresindeki 35 YL 940 plakalı otomobile trafikte korna çaldı.

Bunun üzerine Süleyman B, aracından inerek savurduğu bıçakla servis şoförünü tehdit etti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
