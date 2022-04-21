Trafikte kalan sürücülere iftariyelik ikramı

İftara evlerine yetişemeyecek durumda olan sürücülere, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu ekiplerle iftariyelik ikramı yapılıyor.

İkramlar, ilçede birçok farklı noktada iftara 15 dakika kala başlayıp iftardan 15 dakika sonrasına kadar devam ediyor.

Arabalarıyla trafikte, otobüs duraklarında olan ve iftar saatinde yollarda bulunan vatandaşlar, yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

HER GÜN 2 BİN KİŞİLİK İFTARİYELİK DAĞITILIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Gençlerden oluşan ekiplerimiz her gün 2 bin adet iftariyelik dağıtıyor. Trafikte kalanlara iftariyelik ikramımıza Ramazan ayının ilk günü başlamıştık ve Ramazan boyunca devam edecek" dedi.

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