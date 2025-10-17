Haberler

Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Nedeniyle Kapatılan Kesimler ve Alternatif Rotalar

Karayollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çeşitli otoyol kesimlerinde trafik kısıtlamaları sürüyor. Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönünde bazı saatlerde tamamen kapalı olacak. Sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları 0-11. kilometrelerindeki Bolu Dağı geçişinde (Bolu Tüneli dahil) tünel portal yapısı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti hafta içi 10.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan devlet yoluna yönlendirilecek ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Marina-Narlıdere kavşakları 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sağ şeritlerden sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet ile Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Giresun il sınırı-Piraziz-Giresun yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Piraziz-Giresun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Güncel
