Trafikte Dikkat: Karayollarında Yenileme ve Onarım Çalışmaları Başladı
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlarda sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin duyuruda bulundu. Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği vurgulandı. Özellikle Anadolu Otoyolu ve TEM Otoyolu'ndaki kesimlerde ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle 11 Temmuz'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapalı olacağından, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak.
TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle İstanbul yönü kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 16-18. kilometrelerinde derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Denizli-Çardak yolunun 45-48. kilometrelerinde yol yapım, Yıldızeli-Sivas yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, söz konusu kesimlerde, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde bağlantı yolu yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 7-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.
Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.