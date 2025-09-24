Haberler

Trafikte Darbeden 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Başkentte bir taksi şoförünü trafikte darbeden 4 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etimesgut ilçesi Ankara Çevreyolu'nda taksi şoförü M.C.D, cumartesi günü trafikte yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada 4 kişi tarafından darbedildi.

Taksi şoförü M.C.D'nin kendisini darbeden şüphelilerden şikayetçi olmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili harekete geçti.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.K, A.K, E.K. ve R.Y. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
