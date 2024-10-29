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Trafikte Dans Eden Sürücüye 6 Bin Lira Ceza

Trafikte Dans Eden Sürücüye 6 Bin Lira Ceza
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Beşiktaş'ta trafikte aracından inerek dans eden sürücüye toplamda 6 bin 223 lira idari para cezası uygulandı. Olay sosyal medya üzerinden yayılarak dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'ta akan trafikte aracından inerek müzik eşliğinde dans eden sürücü, yolu trafiği kapattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan sürücüye toplam 6 bin 223 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 27 Ekim Pazar günü gece saatlerinde Akaretler Şair Nedim Caddesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, gece saatlerinde caddede seyir halindeyken aracını yolun ortasında durdurup indi. Trafiği kapatan sürücü müzik eşliğinde dakikalarca yol ortasında dans etti. Trafikteki dğer sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

YOLU KESİP DANS ETTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri harekete geçti. Ekipler, önce aracın plakasını tespit etti. Buradan yolan çıkan polis, sürücü E.A.'yı yakaladı. Sürücü E.A.'ya, 'Yönetmelikte belirten esaslara aykırı ışık kullanmak' maddesinden 690 lira, 'Saygısızca araç sürmek' maddesinden 690 lira, 'Görüşü engelleyecek şekilde aksesuar kullanmak' maddesinden 1 bin 506 lira, 'Yönetmelikte belirtilen nitelik dışında plaka takmak' maddesinden 2 bin 647 lira ve 'Müzik cihazını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak' maddesinden de 690 lira olmak üzere toplamda 6 bin 223 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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