Trafikte bozulan araç zincirleme kazaya neden oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyir halindeyken arıza veren otomobil sürücüsü, park halindeyken yol kenarına uyarı levhasını bırakmamasıyla kazaya sebebiyet verdi. Olayda 3 araç kazaya karıştı, trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu Yenihal Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 TE 232 plakalı aracın seyir halindeyken alt geçitte arıza vermesiyle, sürücü durumu yakınlarına bildirdi. Olay yerine 21 ACU 087 plakalı araç ile gelen yakınları, otomobillerini yol kenarına park etti. O esnada arkadan gelen 21 KK 911 plakalı araç, seyir halindeki belediye otobüsünün kör noktasından çıkarken park halindeki her iki otomobile çarptı. Uzun kuyrukların oluştuğu trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

21 KK 911 plakalı otomobil sürücüsü, park halindeki araç sürücülerinin olay yerine herhangi bir uyarı levhasınının koyulmadığı gerekçesiyle kazaya sebebiyet verildiğini iddia etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Diyarbakır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.