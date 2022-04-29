TRAFİKTE ARACINI DURDURUP YERDEKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, trafikte otomobilini durduran 1 kişi, yerde gördüğü Türk bayrağını alıp özenle katlayarak aracının bagajına koydu. O anlar emniyetin radar aracının kamerasına yansıdı.

Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı üzerinde, Göztepe'den Konak yönüne giden bir otomobil sürücüsü, yerde Türk bayrağı olduğunu görünce, hızlı akan trafikte aracını durdurdu. Yerdeki Türk bayrağını alıp üzerindeki tozları temizleyen otomobil sürücüsü, daha sonra özenle katladığı bayrağı, aracının bagajına koyup, yoluna devam etti. O anlar, Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir radar aracının kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün aracının dörtlülerini yakıp yolda durduğu ve hızlıca yerdeki bayrağı alıp ayrıldığı anlar yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel