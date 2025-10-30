Trafikte Akrobatik Hareketler Tehlikeli! Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin ön tekerleğini kaldıran sürücünün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Mevcut kanuna göre trafikte akrobatik hareketler yapan (Araç ya da Motosiklet) sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten menediliyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak" dedi.

'112'YE BİLDİRİN'

Bakan Yerlikaya, motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Ö.E.'nin yakalandığını belirterek, "Motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı. İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: akrobatik hareketler yapan, sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, geriye doğru 5 yıl içinde 2'nci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Araçlarını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.