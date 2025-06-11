Trafikte Akılalmaz Kaza: Sürücüye 30 Bin Lira Ceza Kesildi

Avcılar'da, tartıştığı sürücüyü yakın mesafeden takip edip aracının önünde ani fren yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 30 bin 143 lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 güney yolda, bir sürücünün, tartıştığı başka bir sürücünün kontrolündeki aracı yakın mesafeden takip ederek, aracın önüne geçip ani fren yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, trafiği tehlikeye düşüren 34 VOE 21 plakalı aracın sürücüsünün B.K. olduğunu tespit etti.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "çekme belgeli araç ile trafiğe çıkmak", "nizami olmayan cam filmi", " usulsüz süspansiyon", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "yakın takip", "ani yavaşlama", "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplamda 30 bin 143 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.