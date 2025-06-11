Trafikte Akılalmaz Kaza: Sürücüye 30 Bin Lira Ceza Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir sürücü, tartıştığı diğer sürücüyü takip edip ani fren yaparak trafikte tehlike yarattı. Yapılan incelemelerin ardından sürücüye toplamda 30.143 lira ceza kesildi.

Avcılar'da, tartıştığı sürücüyü yakın mesafeden takip edip aracının önünde ani fren yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 30 bin 143 lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 güney yolda, bir sürücünün, tartıştığı başka bir sürücünün kontrolündeki aracı yakın mesafeden takip ederek, aracın önüne geçip ani fren yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, trafiği tehlikeye düşüren 34 VOE 21 plakalı aracın sürücüsünün B.K. olduğunu tespit etti.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "çekme belgeli araç ile trafiğe çıkmak", "nizami olmayan cam filmi", " usulsüz süspansiyon", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "yakın takip", "ani yavaşlama", "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplamda 30 bin 143 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

Başkanın görevden alındığı ilçede belediye AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

Trump'a demediğini bırakmayan Elon Musk geri adım attı
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ için kader günü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! Kantindeki 'Pınar' yazısı tahrik etmiş

Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! "Pınar" yazısı tahrik etmiş
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor

Tadına bakanı ölüme götürüyor! Sakın ağzınıza sürmeyin
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.