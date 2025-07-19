Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Kesimlerde Dikkatli Olun

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşaklarının 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre yolunun Menemen istikameti Gediz Köprüsü ile AOSB Köprüsü arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 28 Temmuz'a kadar sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Tavşanlı yolunun 67-68. kilometrelerinde orta refüj bordür yenileme çalışmaları sebebiyle her iki yönde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 30-33. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33-46. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.