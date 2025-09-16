Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Bazı Kesimler Kapalı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, Gebze kavşağından D-100 Yolu'na yönlendiriliyor. Yoldan TEM Otoyolu Gebze gişelerine girişlere de izin verilmiyor.

Çalışma kapsamında Muallimköy kavşağında, Osmangazi Köprüsü istikameti ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelerek TEM Otoyolu Ankara istikametine bağlanan kollar trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu Gebze kavşağından D-100 Yolu'na çıkabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşaklarının 1-4. kilometrelerinde bulunan Buğralar Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerindeki (Başpınar Viyadüğü) çalışmalar nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 30-35. kilometreleri ve Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-57. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan çalışma nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.