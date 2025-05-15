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Trafik Uyarısı: Karayollarındaki Yapım Çalışmaları Nedeniyle Dikkatli Olun

Trafik Uyarısı: Karayollarındaki Yapım Çalışmaları Nedeniyle Dikkatli Olun
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Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmalarının trafiği etkilediğini duyurdu. Sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiğini hatırlatıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Havsa-Edirne Doğu kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle Edirne yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerindeki (Yılankale-Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Konya istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Sakarya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Turhal-Zile yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 40-55. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki levha montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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