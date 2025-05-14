Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Meydanlarda tek tek kontrol ediliyor! İstanbul'da başladı

Trafik Uyarısı: Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Trafik Uyarısı: Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve güzergahlardaki bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı. Belirtilen kesimlerde trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara-Çanakkale (Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminin 142-143. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çanakkale istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer yönden sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Güzelbahçe Kavşağı'nda İzmir'den Güzelbahçe'ye çıkış kolu sağ şeridindeki asfalt yama çalışması sebebiyle ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Konya Kavşağı'nın (İncek istikameti) şehir merkezi ve Gölbaşı merkez bağlantısını sağlayan ayrım kolu, derz onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Şehir merkezine gidişler Pozantı Kavşağı ayrılma kolundan, Gölbaşı'na gidişler ise Hacılar Kavşağı'ndan geri dönülmesi suretiyle Konya Kavşağı'ndan kontrollü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Balçova Viyadüğü üzerindeki çelik derzlerin onarım işleri dolayısıyla 00.00-06.00 saatlerinde Limontepe-Çeşme-Marina istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Fahrettin Altay ayrım kolundan devam edecek.

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Manavgat-Alanya-Güzelbağ-Gündoğmuş yolunun 40-42. ve Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Sürmene-Köprübaşı yolunun 9-10. kilometrelerindeki köprü ve bağlantı yolları yapım çalışması dolayısıyla trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi

Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı şoke etti

Fenerbahçe'den aldığı futbolcu Acun'u şoke etti
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yoksul başkanı hayatını kaybetti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.