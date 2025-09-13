Trafik Uyarısı: Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Yoldan TEM Otoyolu Gebze gişelerine girişlere de izin verilmiyor.

Ayrıca çalışma kapsamında Muallimköy Kavşağı'nda, Osmangazi Köprüsü istikameti ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelerek TEM Otoyolu Ankara istikametine bağlanan kollar trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna çıkabiliyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerindeki (Başpınar Viyadüğü) çalışmalar sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 37-38. kilometrelerinde köprü dolgu çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikametinde ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 2-6 ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 27-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Sivas-Malatya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 62. kilometresindeki Gölağzı Köprüsü'nün her iki yönünde derz onarım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.