Trafik Uyarısı: Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Konya-Karaman- Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra- Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Denizli-Çardak yolunun 8-10. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması dolayısıyla trafik akışı bölünmüş yolun her iki yönünde servis yollarından sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy çevre yolu ile 20-25. kilometrelerindeki (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı'nda deprem hasarlarının giderilmesi çalışmaları dolayısıyla ulaşım Adana istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım ve genişletme çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ordu-Topçam yolunun 50-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.