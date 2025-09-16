Gebze'deki Olayda İkinci Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gebze'deki olaya karışan 17 yaşındaki diğer şüpheli C.C.'nin yakalandığını duyurdu. Bu gelişme, olayın aydınlatılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Gebze'deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C.'de (17) yakalandı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel