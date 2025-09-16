Haberler

Gebze'deki Olayda İkinci Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gebze'deki olaya karışan 17 yaşındaki diğer şüpheli C.C.'nin yakalandığını duyurdu. Bu gelişme, olayın aydınlatılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Gebze'deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C.'de (17) yakalandı" ifadelerini kullandı.

