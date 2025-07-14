Trafik Tartışması, Yumruklu Kavga ile Sonuçlandı

Trafik Tartışması, Yumruklu Kavga ile Sonuçlandı
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Bartın'da, trafikte yaşanan bir tartışma sonrası H.N. tarafından E.A.'ya yumruk atılarak burnu kırıldı. E.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, H.N. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

BARTIN'da, trafikteki tartışma sonrası H.N., aracıyla takip ettiği E.A.'nın yumruk atıp burnunu kırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, E.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan H.N., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölbucağı kavşağında meydana geldi. Sürücüler E.A. ve H.N. arasında trafikte tartışma çıktı. H.N. tartışma sonrası E.A.'nın kullandığı otomobili takip etti. E.A. yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Burada H.N., E.A.'yı yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burnu kırılan ve kaşında açılma olduğu öğrenilen E.A., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen E.A., darp raporu alıp şikayetçi olurken, H.N. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. H.N. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A.'nın darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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