Trafik Tartışması Sonrası Motokurye Kadın Sürücünün Aracını Zarar Verdi

Trafik Tartışması Sonrası Motokurye Kadın Sürücünün Aracını Zarar Verdi
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Zeytinburnu'nda bir motokurye, trafikte yaşanan tartışma sonrası kadın sürücünün aracının aynasını kırıp camını yumrukladı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motokurye, tespit edilerek adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu'nda motokuryenin trafikte tartıştığı kadın sürücünün otomobilinin aynasını kırıp camını yumruklaması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde 25 Mayıs'ta motokurye İsmail M. ile kadın sürücü N.S. arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın devamında motosikletle ilerleyen sürücü, N.S'nin seyir halindeki otomobilin aynasını kırıp camını yumrukladı.

N.S'nin şikayeti üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, plakasını tespit ettiği motosiklet sürücüsünü kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, motokuryenin otomobile zarar vermesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün seyir halindeki otomobilin aynasını kırması ve camını yumruklaması görüntülerde yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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