Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
Fransız gazeteci, merak edilen soruyu Bakan Fidan'a açıkça sordu
Palandöken'de çığ faciası! 16 yaşındaki milli judocu hayatını kaybetti
Palandöken'de çığ faciası! Ağır yaralanan milli sporcu kurtarılamadı
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
Almanya'daki noel pazarı saldırısında bilanço artıyor

Trafik Tartışması Sonrası Hayatını Kaybeden Mimar Turgut Toydemir'in Cenazesi Defnedildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, Beykoz'da bir trafik tartışması sonucu silahla vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Cenazesi Levent'teki camide kılınan namaz sonrası Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Beykoz'da trafik tartışmasında silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir'in cenazesi defnedildi.

Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

Burada aile adına taziyeleri Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Toydemir'in naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.

Polis tutuklanmıştı

Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 19 Aralık'ta aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, polis memurunun araca doğru silahla ateş etmesi sonucu Toydemir yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Toydemir hayatını kaybederken, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. açığa alınmış, sevk edildiği adli makamlarca da tutuklanmıştı.

Trafik Tartışması Sonrası Hayatını Kaybeden Mimar Turgut Toydemir'in Cenazesi Defnedildi
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
img

Polise ecel terleri döktüren saldırgan, suç makinesi çıktı
img

Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
img

Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Gözaltındaki Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Jose Mourinho, bıçak altına yatacak
Mourinho bıçak altına yatacak
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor

Son Dakika Haberleri

Uzman öğretmenlik süresi kaç yıl, 7 yıla düştü mü? Telefona kaç taksit yapılıyor? Telefona 3 taksit kalktı mı, en fazla kaç taksit yapılıyor? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Sivasspor Samsunspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aston Villa Manchester City CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tyson Fury Oleksandr Usyk maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Aralık günün maçları nereden izlenir? 22 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, İkizler, Yengeç, Akrep burcu yorumu! 22 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.