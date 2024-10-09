Üye Girişi
Haberler

Trafik Tartışması Kavga ile Noktalandı

Trafik Tartışması Kavga ile Noktalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

AVCILAR'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çevredekiler kavgayı güçlükle ayırırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Metrobüs Durağı yakınındaki D-100 yan yolda meydana geldi. İki sürücü arasında nedeniyle tartışma çıktı. Park ederek araçlarından inen sürücüler sokakta da tartışmaya devam etti. Birbirlerinin üzerine yürüyen iki sürücü arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklarla saldıran sürücüleri çevredkeilere araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Cep Telefonu Politika Avcılar 3-sayfa trafik Güncel Kavga

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan çocuklara gözaltı

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİNBİN hisse halka arz sonuçları açıklandı mı? Binbin kaç lot verdi? ŞOK AKTÜEL 9 EKİM- 15 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? 9 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Listede hangi firmalar var? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 9 EKİM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek? Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar? Ozan Bingöl kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! Tarık Çelenk kimdir? Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.