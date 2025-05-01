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Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir trafik tartışması sırasında satırla diğer sürücüyü darbeden Y.E.İ. tutuklandı. Olay, yol verme meselesi nedeniyle yaşandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi satırla darbeden şüpheli tutuklandı.

Mansuroğlu Mahallesi'ndeki olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.E.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Y.E.İ. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bayraklı'da 28 Nisan'da, 35 HBM 87 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E.İ. ile 35 CEH 720 plakalı motosikleti kullanan R.K, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışmıştı. Y.E.İ. satırın sapıyla R.K'yi darbetmişti. Darp raporu alan R.K'nin şikayeti üzerine Y.E.İ. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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