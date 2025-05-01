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Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Satırlı Saldırı

Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Satırlı Saldırı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte tartıştığı R.K.'yi satırla yaralayan Yunus Emre İnci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde trafikte tartıştığı R.K.'yi (40) satırla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Yunus Emre İnci (25), çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Nisan saat 14.00 sıralarında, Ankara Caddesi yan yolda meydana geldi. Trafikteki sürücüler Yunus Emre İnci ile R.K. arasında tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücülerden Yunus Emre İnci, R.K.'ye satırla saldırdı. R.K. hafif yaralandı. O anlar, cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; bir sürücünün diğerine satırla saldırdığı, bu sırada çevredekilerin araya girdiği anlar yer aldı. Kaçan saldırgan Yunus Emre İnci, polisin çalışması sonucu aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan R.K. ise tedavisi sonrası taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası dün akşam adliyeye sevk edilen Yunus Emre İnci, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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