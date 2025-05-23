Trafik Suçlarına Ağır Cezalar.

(TBMM) - Ak Parti, Trafik kazalarının önlenmesi ve karayolu trafik güvenliğinin artırılması amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre; ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin, emniyet kemeri takmamaya 2 bin 500, alkollü araç kullanımına 25 bin liradan 150 bin liraya kadar ve ehliyet iptali, kırmızı ışık ihlaline ise 80 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

AK Parti, 34 maddeden oluşan 2918 Sayılı Karayollar Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifin genel gerekçesinde kazalarının önlenmesi ve karayolu trafik güvenliğinin artırılması amacıyla alınan tüm tedbirlere rağmen, 2024 yılında 6 bin 35 kişinin hayatını kaybettiği ve 385 bin 117 kişinin yaralandığı belirtilerek, trafik kazalarının azaltılması, ekonomik ve sosyal kayıpların engellenmesinin amaçlandığı belirtildi. Bu nedenle 2918 Sayılı Karayollar Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde değişiklik yapılmasının amaçlandığı belirtilen teklifte, şu ifadeler yer aldı:

"Kanunda yapılan değişikliklerle uygulamada karşılaşılan sorunları gidermek, karayolu trafik güvenliğini artırmak ve caydırıcılığı sağlamak amacıyla; tescil belgesi veya tescil plakası almadan karayolunda araç kullanan, plakasız araç kullanan, sahte plaka kullanan, takograf kullanma zorunluluğu hükümlerine aykırı davranan, sürücü belgesi geri alındığı veya iptal edildiği halde motorlu araç kullanmaya devam eden, şerit ihlali yapan, ters istikamette araç kullanan, makas atarak veya konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, dur ikazına uymayarak kaçan, kırmızı ışık kuralını ihlal eden, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç süren, mevzuatla belirlenen hız sınırlarına uymayan, drift yapan, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını mevzuatla belirlenen şartlara aykırı kullanan, seyir halinde cep veya araç telefonu gibi haberleşme cihazlarını kullanan, emniyet kemeri veya koruyucu sistem kullanma zorunluluğuna uymayan, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanan kişilere uygulanacak olan yaptırımlar kademelendirilmekte ve/veya ağırlaştırılmaktadır."

Ehliyetsiz araç kullananlara yüksek ceza

Teklifte yer alan bazı maddeler ve uygulanacak cezalar ise şöyle:

Tescil edilmeden trafiğe çıkarılan araçlara uygulanacak olan idari para cezası arttırılacak. Araçları karayolunda kullanan sürüclere 46 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geçici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar otuz gün süre ile trafikten menedilecek. Son ihalalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla bu kurala uymayan sürücülere her seferinde 140 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasaklanacak. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin lira idari para cezası uygulanırken araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek. Yapılan bu değişikliğin

çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda ise aracı kullanan sürücüye ayrıca 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, yetkililer tarafından sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.

Kırmızı ışık ihlaline verilen cezalar artacak

Kırmızı ışık ihlali yapılan sürücülere para cezaları artırılıyor. İlk ihlalde para cezası ihlali 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL olacak. Bu ceza altı defa ihlal edilmesiyle 80 bine kadar yükselecek.

Seyir halinde cep telefonu ya da farklı haberleşme cihazları ile uğraşanlara 5 bin lira idari para cezası verilecek. Bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlalinde para cezası her defasında 20 bin TL olarak uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetine el konulacak. Aynı zamanda sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde tüm uyarılara rağmen dur ikazına uymayanlara 200 bin TL para cezası verilecek. Bu kişilerin sürücü belgelerine 60 gün süre ile el konulacak. Araçları da 60 gün süre boyunca trafikten men edilecek.

Emniyet kemeri takmayanlara cezalar artacak

Alkollü araç kullananlara 25 bin lira para cezası verilcek. İkinci kez tekrarlanması halinde 50, üçüncü kez tekrarlanması halinde ise 150 bin lira para cezası uygulanacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığının ya da alkolün kandaki miktarının kolluk tarafından tespit edilmesi için ölçüm yaptırmayan sürücülere de 150 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınacak.

Ambulansa yol vermemenin cezası 15 bin lira

Emniyet kemeri takmayan sürücülere/yolculara 2 bin 500 Türk lirası idari para cezası uygulanacak. 15 yaşını doldurmamış çocuklarda ise araç sürücüsüne verilecek ceza 5 bin lira olacak.

Geçiş üstünlüğü olan ambulans gibi araçlara yol vermemenin cezası ise 15 bin lira olacak. Kavşaklarda geçiş hakkına uymayan sürücülere ise 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.