TRAFİK SORULARINI BİLENLERE, 'BİLİNÇLİ SÜRÜCÜ' LOGOSU

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da trafik haftası kapsamında uygulama noktasında durdurulan sürücülere, trafik ekiplerince aralarında trafik levhaları ve geçiş üstünlüğünün de yer aldığı 5 soru soruldu, doğru cevapları veren sürücülerin araçlarına 'bilinçli sürücü' logosu yapıştırıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 7-13 Mayıs Trafik Haftası kapsamında 'Trafik soruyor' etkinliği düzenledi. Kurulan uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine, trafik ekiplerince aralarında trafik levhaları ve geçiş üstünlüğünün de bulunduğu 5 soru soruldu. Sorulara doğru yanıt veren sürücülerin araçlarına 'Bilinçli sürücü' logosu yapıştırıldı. Sürücülerden Kubilay Yükselener, sorularla bilgilerini pekiştirdiğini belirterek etkinliğin faydalı olduğunu söyledi. Etkinlikler kapsamında bir alışveriş merkezinde çocuklara trafik bilincinin aşılanması için bir parkur kuruldu. Animasyonlar izletilen çocuklara daha sonra trafik kuralları da uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Parkur sayesinde çocukların okul dışında da eğitim bire bir eğitim görme şansı bulduklarını söyleyen Şerife Çoban, 'Çocuklarımız için çok faydalı. Okulda gördükleri eğitimin dışında burada bire bir olarak eğitim görmeler çok güzel. Bilgilerini tazelemiş oluyor. Polis amcalarına daha çok yakınlaştılar ve kuralları daha iyi öğrendiler' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel