Van'da polisler çocuklarla kar topu oynadı

Van'ın İpekyolu ilçesinde trafik polisleri ile çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

İskele Caddesi'nde görevli trafik polisleri, kar yağışının ardından kaldırımda oyun oynayan çocuklara eşlik etti.

Polisler ile çocukların birbirlerine kar topu atarak eğlendiği anları çevredeki bazı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan polisler, daha sonra onlara sarılarak görevlerine döndü.

Polislerle çocukların gülümseten görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.