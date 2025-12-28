Haberler

Van'da polisler çocuklarla kar topu oynadı

Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesinde trafik polisleri, kar yağışının ardından çocuklarla birlikte kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Polislerin çocuklara eşlik etmesi, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde trafik polisleri ile çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

İskele Caddesi'nde görevli trafik polisleri, kar yağışının ardından kaldırımda oyun oynayan çocuklara eşlik etti.

Polisler ile çocukların birbirlerine kar topu atarak eğlendiği anları çevredeki bazı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan polisler, daha sonra onlara sarılarak görevlerine döndü.

Polislerle çocukların gülümseten görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

