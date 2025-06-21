Trafik Polisleri Adayları Sınava Yetiştirdi, Yakınlarından Alkışla Karşılandılar

Trafik Polisleri Adayları Sınava Yetiştirdi, Yakınlarından Alkışla Karşılandılar
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Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişemeyen üniversite adayları, trafik polisleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı. Adayların yakınları, öğrencileri okula bırakan polisleri alkışlarla karşıladı.

Samsun'da üniversite adaylarını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumuna yetiştiren trafik polisleri, öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınava girecek adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Sınava geç kalan bazı adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli motorize timi, "Şahin" ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirildi.

Öğrencileri okula bırakan trafik polisleri, okul çevresinde bekleyen öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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