Trafik polisi trafiği kesti, çocukları karşıdan karşıya geçirdi

Düzce'de polis, trafiği durdurarak minik çocukları karşıdan karşıya geçirmesi dikkat çekti. Düzce şehir merkezinde akıcı trafikte çocuklar karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Durumu gören Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğünden görevli Komiser olaya müdahale etti. Çocukların yanına giden trafik polisi, akıcı trafiği durdurarak çocukları karşıdan karşıya geçirdi. Çocuklar da polis amcaya teşekkür ederek yollarına devam ettiler. - DÜZCE