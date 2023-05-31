Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Trafik polisi trafiği kesti, çocukları karşıdan karşıya geçirdi

Trafik polisi trafiği kesti, çocukları karşıdan karşıya geçirdi

Güncel Haberler

Düzce'de polis, trafiği durdurarak minik çocukları karşıdan karşıya geçirmesi dikkat çekti. Düzce şehir merkezinde akıcı trafikte çocuklar karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Durumu gören Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğünden görevli Komiser olaya müdahale etti. Çocukların yanına giden trafik polisi, akıcı trafiği durdurarak çocukları karşıdan karşıya geçirdi. Çocuklar da polis amcaya teşekkür ederek yollarına devam ettiler. - DÜZCE

Düzce'de polis, trafiği durdurarak minik çocukları karşıdan karşıya geçirmesi dikkat çekti.

Düzce şehir merkezinde akıcı trafikte çocuklar karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Durumu gören Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğünden görevli Komiser olaya müdahale etti.

Çocukların yanına giden trafik polisi, akıcı trafiği durdurarak çocukları karşıdan karşıya geçirdi. Çocuklar da polis amcaya teşekkür ederek yollarına devam ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title