Trafik Polisi Çöp Poşetindeki Türk Bayrağını Ekip Aracına Bıraktı

Kırıkkale'de bir trafik polisi, çöp poşetine atılmış Türk bayrağını fark ederek ekip aracına bıraktı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kırıkkale'de bir trafik polisi, çöp poşetine atılmış Türk bayrağını alarak ekip aracına bıraktı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli bir trafik polisi Özcan Altun, Zafer Caddesi'nde ters yönden gelen araca işlem yapmak istediği sırada kaldırım üzerinde bulunan çöp poşetinin içinde Türk bayrağının olduğunu fark etti. Polis memuru Altun, çöp poşetinden aldığı Türk bayrağını ekip aracına bıraktı. Bir vatandaş ise polisin duyarlı davranışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - KIRIKKALE