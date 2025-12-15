Mardin'de arızalanan otomobili polisler itti

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hareket halindeyken arızalanıp yol ortasında kalan otomobili, bölgede görevli 2 trafik polisi iterek yolun kenarına aldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin Sanayi Sitesi mevkisi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken arıza yaparak durdu. Durumu fark eden 2 trafik polisi, trafikte tehlike oluşmaması için otomobili iterek yolun sağına çekti. Bu sayede olası bir kazanın önüne geçilirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),