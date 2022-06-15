Trafik polisi araçtan düşen çocuğu ezilmekten son anda kurtardı - Haberler

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Trafik polisi araçtan düşen çocuğu ezilmekten son anda kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Trafik polisi araçtan düşen çocuğu ezilmekten son anda kurtardı Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir trafik polisi, seyir halindeki elektrikli çekçekten yola düşen çocuğu minibüsün altında kalmaktan son anda kurtardı.

- Trafik polisi araçtan düşen çocuğu ezilmekten son anda kurtardı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir trafik polisi, seyir halindeki elektrikli çekçekten yola düşen çocuğu minibüsün altında kalmaktan son anda kurtardı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Kashipur kentinde küçük bir kız çocuğu, hareket halindeki elektrikli çekçekten otoyola düştü. O sırada trafik akışını yönlendiren bir polis, çocuğun düşmesinin ardından trafiği durdurdu. Polisin hızlı hareket etmesi sayesinde küçük çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis, çocuğu yerden kaldırıp kucağına alarak annesine teslim etti. Çocuğunu polisten alan anne ise yeniden araca bindi. Hindistanlılar, olayın ardından polisi kahraman olarak nitelendirdi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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