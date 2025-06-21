Trafik nedeniyle geç kalan TYT adayları şoför sayesinde sınava yetişti

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Bursa'da Temel Yeterlilik Testi'ne girecek 5 öğrenci, yoğun trafikte geç kaldıkları için sınav binasına alınmadı. Otobüs şoförü, görevlileri ikna ederek adayların sınava girmesini sağladı.

BURSA'da Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) girecekleri okula belediye otobüsüyle gelen 5 aday, kapılar kapanınca görevliler tarafından binaya alınmadı. Öğrencilerin yoğun trafikte kendi yüzünden geç kaldığını söyleyen otobüs şoförü, görevlileri ikna edince adaylar sınava girdi.

Yıldırım ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TYT'ye girecek olan 5 öğrenci, belediye otobüsüne bindi. Belediye otobüsü şoförü Ömer Şenen (45), yoğun trafik nedeniyle geç kalan adayları okul binasının önüne kadar getirdi. 1 dakika geç kalan adaylar binaya alınmazken, otobüsten inip kapıya giden Şenen, "Benim yüzümden geç kaldılar. Trafik çok yoğundu" diyerek öğrencilerin içeri alınmasını rica etti. Sınav merkezi görevlilerinin kapıyı açmasıyla 5 öğrenci de koşarak içeri girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, okul kapısında çocuklarını bekleyen veliler, otobüs şoförüne alkışlarla teşekkür etti.

Haber-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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