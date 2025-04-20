Trafik Kontrolleri Artıyor: Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli illerdeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerektiğini bildirdi. Ulaşımda kontrollü geçişlerin sağlandığı noktalar belirtilirken, bazı yolların trafiğe kapatıldığı ifade edildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Kandıra-Kefken yolunun 19-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırıkkale-Konya yolunun (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevki) 28-33. kilometrelerindeki toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 24-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bursa-Karacabey yolunun 7-8. kilometreleri yol yapım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Van-Özalp yolunun 5-6. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.
Taşkent-Başyayla yolunun 0-1. kilometrelerinde Taşkent Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine uyması gerekiyor.