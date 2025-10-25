Haberler

Trafik Kazasını Haberleştiren Gazetecilere Saldırı

Trafik Kazasını Haberleştiren Gazetecilere Saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da bir trafik kazasını haberleştirmek isteyen 4 gazeteci saldırıya uğradı. Kazazedelerin yakınları tarafından darp edilen gazeteciler, şikayetçi oldu. Olay sonrası yerel siyasiler ve gazetecilik camiası saldırıyı kınadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kazasını haberleştirmek isterken darbedilen 4 gazeteci şikayetçi oldu.

F.A'nın kullandığı 09 KU 725 plakalı otomobil, Kalfaköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve otomobilde yolcu konumunda bulunan F.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu esnada kazayı görüntülemek isteyen gazetecileri, kazazedelerin yakınları engellemek istedi.

Yaşanan tartışma sonrası gazeteciler Abdurrahman Fırat, Uğur Eser, Aziz Özden ve Yusuf Konrat darbedildi.

Fırat, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer gazeteciler ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Darp raporu alan gazeteciler, Efeler Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Gazeteciler Cemiyeti ve bazı ilçe belediye başkanları, açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire

O nasıl gol öyle! Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.