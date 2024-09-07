Trafik Kazasında Yardım Etmek İsteyen Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralananlara yardım etmek isteyen bir kişi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde trafik kazasında yaralananlara yardım etmek isteyen kişi, başka aracın çarpması sonucu öldü, 4 kişi de yaralandı.
Mehmet Akbıyık yönetimindeki 55 HV 565 plakalı kamyonet, Karayolları Bakımevi Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Elif Güger idaresindeki 55 AEY 621 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görerek olay yerine giden Samet Bal (20), yaralılara yardım etmek istedi.
Bu sırada arkadan gelen Remzi Cesur yönetimindeki 34 UP 8113 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlarla Bal'a çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsüyle aynı araçta bulunan Ayşenur Akbıyık, Yasemin Akbıyık ve Mehmet Çelebi Akbıyık'ın yanı sıra Samet Bal yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki Havza ve Kavak Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Bal, müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.