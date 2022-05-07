Trafik kazasında yaralanarak hastanede şehit olan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, son yolculuğuna uğurlandı-1 - Haberler

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Trafik kazasında yaralanarak hastanede şehit olan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, son yolculuğuna uğurlandı-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kozan'da trafik kazasında yaralanarak hastanede şehit olan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, son yolculuğuna uğurlandı-1Adana Kozan'da devriye aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde...

KOZAN, ADANA (DHA) - Kozan'da trafik kazasında yaralanarak hastanede şehit olan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, son yolculuğuna uğurlandı-1

Adana Kozan'da devriye aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

YOZGAT (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uzman Çavuş, Yozgat, Kozan, Şehit, Güncel, Haberler

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