TRAFİK KAZASINDA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, ŞEHİT OLDU

Adana'da, 2 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde 29 gün sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar (27) için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, milletvekilleri ve arkadaşları katıldı.

ANNE ASKER SELAMI VERDİ, EŞİ ALYANSINI OKŞADI

Tören sırasında şehidin eşi Kübra Dündar, bir an olsun elinden bırakmadığı şehit Muharrem Efendi Dündar'ın alyansını okşayıp, gözyaşı döktü. Saygı duruşunda bulunulması, şehidin öz geçmişinin okunması ve duanın ardından şehidin babası Mustafa, annesi Sultan, kardeşi Kadir ve eşi Kübra Dündar şehidin tabutuna sarılıp fotoğrafını öptü. Toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine gönderilen şehit Muharrem Efendi Dündar'ın cenazesini anne Sultan Dündar asker selamı vererek uğurladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel