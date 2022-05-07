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Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

ADANA'da, 2 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar (27), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen 29 gün sonra kurtarılamayarak şehit oldu.

ADANA'da, 2 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar (27), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen 29 gün sonra kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaza, 9 Nisan günü saat 15.30 sıralarında, Kozan ilçesi Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüs ile Mustafa Çakır yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, göreve gidilen minibüsteki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden sağlık durumu ağır olan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Çakır ise tutuklandı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve evli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar da 29 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Muharrem Efendi Dündar'ın cenazesi, bugün Adana'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine gönderilecek.


Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

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