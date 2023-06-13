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Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı

Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Ula ilçesinde trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi taburcu edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi taburcu edildi.

Zeybekci ile doktor İbrahim Ünlü'nün kazanın ardından kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, dün Gölcük mevkisinde devrilmiş, kazada yaralanan Zeybekci ile Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Nihat Zeybekci Muğla Ula Güncel Haberler

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