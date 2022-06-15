Trafik kazasında yaralanan asker 4 yıl sonra şehit oldu MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da 4 yıl önce görev başında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer'in (40), tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da 4 yıl önce görev başında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer'in (40), tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da 1 Nisan 2018 tarihinde görev esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak 14 Haziran 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma İstanbul Güncel Haberler

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