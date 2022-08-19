Trafik kazasında ölen damadın annesi de yaşamını yitirdi Trabzon'da düğününden 4 gün sonra geçirdiği trafik kazasında ölen Mesut Kuru'nun aynı kazada ağır yaralanan annesi Havva Kuru da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Trabzon'da düğününden 4 gün sonra geçirdiği trafik kazasında ölen Mesut Kuru'nun aynı kazada ağır yaralanan annesi Havva Kuru da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde iki gün önce Mesut Kuru'nun (33) kullandığı 61 EK 903 plakalı hafif ticari aracın devrildiği kazada ağır yaralanan Havva Kuru (59), tedavi gördüğü KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mesut Kuru'nun, geçen cumartesi dünya evine girdiği eşi Nuray Kuru'nun tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor. Nuray Kuru, dün düğünlerinin de yapıldığı Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde eşi için düzenlenen cenaze törenine tekerlerli sandalye ile katılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Çınarlık Akçaabat Trabzon Güncel Haberler

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