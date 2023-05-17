Trafik kazasında ölen çocuğun adı Aydın'da okul kütüphanesine verildi

İzmir'de 2022 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Onur Akdıkan'ın adı, Aydın'da ilkokulda yaptırılan kütüphaneye verildi.

Efeler ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunun içine Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997 yılı mezunları tarafından Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) aracılığıyla kütüphane yaptırıldı.

Onur Akdıkan Kütüphanesi'nin açılışına doktor olan annesi Alev, babası Ufuk Akdıkan ve meslektaşları ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan katıldı.

Kütüphanede 4 bin kitap, süreli yayın ile akıl ve zeka oyunlarının çocukların kullanımına sunulduğu belirtildi.

Onur Akdıkan, Kasım 2022'de içinde bulunduğu otomobilin İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde kaza yapması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.