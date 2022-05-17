Trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobil 5 ağacı devirdi - Haberler

Trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobil 5 ağacı devirdi
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobil 5 ağacı devirerek durabildi.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobil 5 ağacı devirerek durabildi.
Alınan bilgiye göre, Seçkin Akın'ın kullandığı 45 EH 670 plakalı otomobil Hafsa Sultan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aynı yöne seyir halinde olan Akın Uysal idaresindeki 45 FJ 744 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kontrolden çıkan Seçkin Akın'ın kullandığı otomobil kaldırımı aşarak 5 ağacı devirerek durdu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol otomobillerin ve devrilen ağaçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
AA / Serkan Özcan - Güncel