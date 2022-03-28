Son dakika... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Son dakika... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi son yolculuğuna uğurlandı

AA - Bayram Akkaya - Güncel
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Son dakika... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Polis memuru Barış Yılmaz ve eşi Şeyma Yılmaz'ın yakınları Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması ANKARA - Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Barış Yılmaz ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile olan eşi Şeyma Yılmaz, Karşıyaka Mezarlığı camisinde...

Polis memuru Barış Yılmaz ve eşi Şeyma Yılmaz'ın yakınları

Helallik istenmesi

Cenaze namazının kılınması ANKARA - Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Barış Yılmaz ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile olan eşi Şeyma Yılmaz, Karşıyaka Mezarlığı camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Barış Yılmaz (31) idaresindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda O.A. yönetimindeki 61 AD 455 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi Şeyma Yılmaz ile sürücü O.A. ve aynı araçta bulunan kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Şeyma Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Son dakika... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis ve ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Bayram Akkaya - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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