Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Uşak'ta Defnedildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru Samet Ter'in (36) cenazesi, memleketi Ulubey ilçesi Karacahmet köyüne getirildi.

Ailesinin evinde helallik alınmasının ardından Ter'in Türk bayrağına sarılı tabutu Karacaahmet Camisi'ne götürüldü.

Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Ter'in annesi Filiz, kardeşleri Mehmet ve Demet Ter ile yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze törenine AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve koruma polisliğini yaptığı Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu da katıldı.

Ter'in cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Polis memuru Samet Ter'in kullandığı 43 AEA 618 plakalı motosiklet, dün Gediz-Altıntaş kara yolu Sazköy mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet K. (48) idaresindeki 43 FA 041 plakalı karavan ile çarpışmış, kazada yaralanan Ter, kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.